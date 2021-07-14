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14июля
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сегодня, 12:00 7

Ещё один комплекс камер будет следить за нарушителями на дорогах Благовещенска

С 15 июля камеры начнут работать в тестовом режиме

Ещё один комплекс камер будет следить за нарушителями на дорогах Благовещенска
Фото: admblag.ru

Комплекс фотовидеофиксации установили на перекрёстке Тенистая – Калинина. Этот участок считается одним из самых загруженных в городе, здесь всегда большой трафик, рассказали в администрации города.

С 15 июля камеры начнут работать в тестовом режиме. Через две недели комплекс начнёт фиксировать нарушителей.

— Он должен помочь в борьбе с нарушениями водителей, которые игнорируют установленный ещё в прошлом году знак, запрещающий поворот налево со стороны торгового центра, и тем самым создают аварийные ситуации, – объяснили в мэрии Благовещенска.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да люди, приезжающие с области просто не знают об этом знаке. Повесьте его, чтобы незрячий видел, ёманарот

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    А то что половина камер установленных на дорогах под эти дороги не адаптирована и связи с этим они фактически не выпооняют свою функцию - так это мелочи. Главное хапнуть и установить, остальное - неважно.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Да на этом перекрестке вообще не правильно движение организовано. Почему с тенистой из двух полос поворот только направо? Почему из средней не разрешить направо и прямо к тц, тем более встречным запретили налево от тц поворачивать? Хотя и это не верно. А то стоишь на тенистой, надо прямо к тц, стоишь в левой полосе и ждешь пока повернут налево впереди стоящие, пропуская встречку, при том, что светофор трехфазный.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    + Бомж_ик.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    2 Туман - если слепошарый - сдай права обратно в ГАИ а не придумывай оправдание нарушению. Всё там прекрасно видно.

  • aleun

    aleun
    41 минута назад

    Бомж_ик 8 минут назад

    "Да на этом перекрестке вообще не правильно движение организовано. Почему с тенистой из двух полос поворот только направо? Почему из средней не разрешить направо и прямо к тц, тем более встречным запретили налево от тц поворачивать?"

    Да потому, что на Калинина в сторону кольца всего две полосы. Если сделать как вам хочется, то прийдется из двух полос в одну втискиваться, в результате там аварий будет по две-три в день...

  • Сладкий

    Сладкий
    11 минут назад

    aleun, сам-то понял что написал? ул. Калинина на участке от Тенистой до кольцевой развязки имеет по 2 полосы в каждом направлении (это так, для справки). Каким образом проезд из среднего ряда со стороны Тенистой на парковку тц может повлиять на количество полос на ул. Калинина??

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