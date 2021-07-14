Ещё один комплекс камер будет следить за нарушителями на дорогах Благовещенска

Комплекс фотовидеофиксации установили на перекрёстке Тенистая – Калинина. Этот участок считается одним из самых загруженных в городе, здесь всегда большой трафик, рассказали в администрации города.

С 15 июля камеры начнут работать в тестовом режиме. Через две недели комплекс начнёт фиксировать нарушителей.

— Он должен помочь в борьбе с нарушениями водителей, которые игнорируют установленный ещё в прошлом году знак, запрещающий поворот налево со стороны торгового центра, и тем самым создают аварийные ситуации, – объяснили в мэрии Благовещенска.