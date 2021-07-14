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14июля
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сегодня, 12:30 0

В конце лета в Благовещенске снова пройдет «Ночь кино»

Показ фильмов в рамках всероссийской акции состоится 28 августа

В конце лета в Благовещенске снова пройдет «Ночь кино»
Фото: АОДНТ

В конце лета, 28 августа, в Благовещенске вновь состоится кинопоказ в рамках всероссийской акции «Ночь кино». Примечательно, что если ранее мероприятие носило некоторый соревновательный момент – репертуар «Ночи» определялся зрительским голосованием, то в этот раз организаторы сами определили программу фестиваля.

Так, в этом году к показу представлены три российских кинокартины сезона 2020-2021 года: «Огонь» (6+, режиссёр Алексей Нужный), «Конёк-горбунок» (6+, режиссёр Олег Погодин) и «Пальма» (6+, режиссёр Александр Домогаров-младший).

В Амурской области к акции присоединятся 17 муниципальных образований. При этом обязательным условием для проведения показов станет соблюдение требований безопасности Роспотребнадзора.

В Благовещенске увидеть картины можно будет в сквере областного Дома народного творчества – как и в прошлые годы, под открытым небом установят большой экран.

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#кино #культура

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