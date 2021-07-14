Ущерб дорожной сети Амурской области от паводка составил почти три миллиарда рублей

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Ущерб, нанесённый паводком дорожной сети региона, оценён в 2,8 миллиарда рублей. Комиссия с представителями Федерального дорожного агентства продолжает составление смет и ведомостей объёмов работ.

«За последние сутки дорожниками восстановлено три участка повреждённых дорог протяжённостью 1,5 км. Всего восстановлен проезд на 67 участках протяженностью 151,3 км, остаются подтопленными дороги в Магдагачинском, Архаринском, Благовещенском, Свободненском районах протяжённостью более 56 км. Транспортное сообщение отсутствует с селом Ушаково. За сутки освободилось от воды 500 метров дорог», – доложил на заседании правительства области первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

На выполнение работ по восстановлению региональных и местных дорог из резервного фонда Правительства области направлено 500 млн. рублей (330 млн. – региональные и 170 млн. – местные дороги). На восстановлении региональных дорог задействовано 123 единицы техники, 10 из которых патрульные машины, на местных дорогах – 28 единиц техники.

Губернатор области Василий Орлов обратил внимание глав территорий на неблагоприятный прогноз погоды, в случае возникновения размытия дорог необходимо оперативно их устранить силами подрядных организаций.