Житель Сковородина получил срок за насилие в отношении водителя такси

Дело рассмотрено Сковородинским районным судом, мужчина признан виновным сразу по трём статьям уголовного кодекса. Отягчающим обстоятельством стало то, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В августе 2020 года, ночью, передвигаясь на такси, осуждённый, угрожая ножом, потребовал от водителя деньги в размере 15 тысяч рублей. Не получив желаемое, он несколько раз ударил потерпевшего по голове, при этом пригрозив убить его, после чего угнал автомобиль.

Изучив все обстоятельства суд назначил виновному три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обвинение поддерживала прокуратура Сковородинского района, приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.