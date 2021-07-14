Умер режиссёр и сценарист Александр Стефанович

Стефанович был экстренно госпитализирован с сильным поражением лёгких в начале июля. У 76-летнего продюсера был обнаружен коронавирус.

Александр Борисович заболел еще в конце июня, но занимался самолечением. Когда его состояние ухудшилось, «скорая помощь» забрала его в больницу.

Сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал «Пятому каналу», что они с отцом разговаривали со Стефановичем накануне. По словам режиссёра, ему было тяжело дышать.

Как говорит Лука, изначально Александр Борисович собирался лечиться дома. Никас Сафронов купил ему лучшие препараты. Однако потом он был вынужден отправиться в больницу из-за одиночества, за ним некому было ухаживать.

По словам Сафронова, режиссёр будто что-то предчувствовал и ехал в больницу «не с самыми лучшими мыслями». Лука признался, что для них с отцом это будет «одной из самых больших потерь».

Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой. Именно он помогал раскручиваться певице и создал её сценический образ. Причиной развода супругов, по словам Пугачёвой, стала неверность мужа.