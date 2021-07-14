В Благовещенске автомобилисты продолжают мешать вывозу мусора

«Противостояние» между благовещенскими автомобилистами и водителям мусоровозов продолжается. На прошлой неделе сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Полигон» снова зафиксировали ряд адресов, где спецтранспорт не смог вывезти мусор по вине автовладельцев.

На этот раз нарушители правил парковки выявлены по адресам: Уралова, 5; Шевченко, 70; Шимановского, 82; Василенко, 3, и другим. Всего работники ООО «Полигон» составили 11 актов по подобным случаям. Вся информация передана в управляющие компании, ГИБДД города Благовещенска, а также в городское управление ЖКХ.

В соответствии с законодательством нарушителям грозит штраф в размере 2 000 рублей либо эвакуация автомобиля на арест-площадку: с начала года автоинспекторы составили уже 126 протоколов по подобным нарушениям.