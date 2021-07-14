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14июля
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сегодня, 11:00 3

В Благовещенске автомобилисты продолжают мешать вывозу мусора

Из-за неправильной парковки во дворах областной столицы часто не могут проехать мусоровозы

В Благовещенске автомобилисты продолжают мешать вывозу мусора
Фото: администрация г. Благовещенска

«Противостояние» между благовещенскими автомобилистами и водителям мусоровозов продолжается. На прошлой неделе сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Полигон» снова зафиксировали ряд адресов, где спецтранспорт не смог вывезти мусор по вине автовладельцев.

На этот раз нарушители правил парковки выявлены по адресам: Уралова, 5; Шевченко, 70; Шимановского, 82; Василенко, 3, и другим. Всего работники ООО «Полигон» составили 11 актов по подобным случаям. Вся информация передана в управляющие компании, ГИБДД города Благовещенска, а также в городское управление ЖКХ.

В соответствии с законодательством нарушителям грозит штраф в размере 2 000 рублей либо эвакуация автомобиля на арест-площадку: с начала года автоинспекторы составили уже 126 протоколов по подобным нарушениям.

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#дороги #ЖКХ

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Комментарии
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  • tka4ev

    tka4ev
    2 часа назад

    Основная причина в том что места автомобилям нет. Надо дома строить ещё ближе друг к другу и ещё выше и то ли ещё будет.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Да не.... основная причина. что жопы свои не могут даже полквартала пёхом протащить - обязательно надо в 5 метрах от дверей встать. Дай вол некоторым - они бы на своих дыпах и в маркет заезжалибы.

  • inoy

    inoy
    54 минуты назад

    у дома ставят, чтобы целее было (камеры, сигналку слышно, в окошко видно) если далеко то только в гараж (всегда снимал, пока свой не купил)

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