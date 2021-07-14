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Прокуратура проведёт проверку по факту аварийного отключения света в амурском селе

Более трёхсот человек в селе Некрасовка Белогорского района остались без электроснабжения

Прокуратура проведёт проверку по факту аварийного отключения света в амурском селе
Фото: pixabay.com

Во вторник, 13 июля, в селе Некрасовка Белогорского района произошло аварийное отключение света. Его причина – обрыв проводов из-за сильных порывов ветра. В результате аварии без электроснабжения остался 141 дом, в котором проживают более 360 человек. По факту происшествия начата прокурорская проверка.

Как рассказали в прокуратуре Белогорского района без электроснабжения остались жилые дома и объекты социального значения (средняя школа и культурно-досуговый центр). Кроме того, на здании местной котельной сильным ветром сорвало кровлю на площади в 120 квадратных метров.

— В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку своевременности устранения аварийной ситуации, а также проверит достаточность мер, принимаемых по предотвращению подобных случаев, – сообщили в ведомстве.

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#ЖКХ #происшествия

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