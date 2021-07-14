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14июля
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сегодня, 10:05 1

В Белогорске из-за ливня произошло аварийное отключение электроэнергии

Без света остаются несколько районов города

В Белогорске из-за ливня произошло аварийное отключение электроэнергии
Фото: pixabay.com

В среду, 14 июля, в Белогорске из-за ливня с грозами произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались несколько микрорайонов, котельная и социальные объекты.

В пресс-службе администрации города сообщают, что происшествия зафиксированы в разных районах города, на местах аварий уже работают энергетики.

— В настоящее время без электричества из-за короткого замыкания на подстанции РЖД находятся котельная «Берег», три многоквартирных дома по улице Кирова, а также 13 домов частного сектора на улицах Сосновая, Калининская, Вокзальная, Победы. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в центральной части Белогорска. Пока без света остаются семь многоквартирных жилых домов по Кирова, Скорикова. Аварийное отключение зафиксировано по частному сектору микрорайона «Мелькомбинат», улице 50-ти лет ВЛКСМ. От электроснабжения отключены пять перекрестков в центре не регулируются отключены светофоры, – сообщают в городской администрации.

Вместе с тем, в случае нештатных ситуаций жители Белогорска должны сообщить о них оперативному дежурному по телефонам 2-18-44 или 112.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    оне там чё , белогорские ? савсем пракурорских не боятъся ?

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