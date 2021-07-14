В Свободном имущество бывшего замглавы администрации обратят в доход государства

Личное имущество бывшего заместителя главы Свободного на сумму свыше 45 миллионов рублей, приобретённое на незаконные доходы, будет передано в доход государства. До поступления на муниципальную службу, ни бывший чиновник, ни члены его семьи не имели накоплений и дорогостоящего имущества. Однако в период замещения должности в администрации Свободного чиновник, пренебрегая законом совершил действия, направленные на личное обогащение, в том числе за счёт муниципального имущества.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, единственным официальным доходом чиновника в течение восьми лет являлась заработная плата по занимаемой должности.

В то же время, проверкой обнаружено имущество, в том числе квартиры, офисное здание, земельные участки, права собственности на которые зарегистрированы на других граждан. Учитывая стоимость найденного имущества, выявлено явное несоответствие расходов и полученных доходов.

Сейчас бывший чиновник является фигурантом по уголовному делу о ряде коррупционных преступлений, предусмотренных разными статьями Уголовного кодекса, и находящегося на рассмотрении в Свободненском городском суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.