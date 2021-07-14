Ремонт магистральных улиц Благовещенска ускорят

Работы на перекрытых участках улиц Ленина, Горького и Мухина областного центра пока выполнены на треть. Горожанам приходится терпеть неудобства, но капитальный ремонт этих магистральных улиц назрел уже давно.

— По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проводится реконструкция улицы Горького. На данной улице у нас очень много социальных учреждений – это и наша медицинская академия, клиника кардиохирургии, ДК Профсоюзов, прогимназия, Алексеевская гимназия и еще ряд объектов. В результате реализации нацпроекта проезд к этим учреждениям станет комфортным и безопасным, – отметил депутат заксобрания Евгений Тюхаев.

На Мухина подходит к завершению первый этап работ. Между Октябрьской и Северной заменили сети тепло и водоснабжения. Между Амурской и Зейской все в разгаре.

— На данном участке у нас производится замена водопроводной сети и тепловой сети. Рисков отставания нет. Работы здесь будут идти еще около месяца. Участок в районе Октябрьской в ближайшее время откроется, – рассказали подрядчики.

Работы на Ленина, в районе Комсомольской и Мухина, застопорились из-за подъема грунтовых вод во время паводка. Воду сейчас откачивают.

— Сегодня была поставлена задача, чтобы работы были выполнены в более короткие сроки для удобства граждан. Сейчас заказчик вместе с подрядчиками актуализирует графики с учетом поручения закончить работы не позднее конца сентября. Напомню, что в контрактах у подрядчиков стоит дата сдачи в эксплуатацию – 15 октября. Это лето удачное для дорожников, нет обильных осадков, это позволяет выполнять поверхностные работы в срок. При этом на участках, где идет замена подземных коммуникаций, особенно вблизи реки Амур, пока достаточно высокие грунтовые воды, приходится выполнять работы по водопонижению, на это, конечно, уходит дополнительное время. До конца сентября мы рекомендуем завершить работы, позволяющие открыть дорожное движение, а затем завершить оставшуюся часть работ по благоустройству, – сказал Олег Имамеев.