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В Амурской области насчитали 402 гнезда дальневосточных аистов

Исследование проводилось при поддержке Всемирного фонда дикой природы

В Амурской области насчитали 402 гнезда дальневосточных аистов
Фото: anton_160386

В период с 6 мая по 2 июля в Амурской области проводились работы по изучению популяции дальневосточных аистов и мест их гнездования. Оказалось, что на территории Зейско-Буреинской равнины зафиксировали 402 жилых и 17 нежилых гнезд аистов. Отметим, что 184 гнезд – новые, построенные и заселённые в этом году.

Биолог-охотовед и специалист по дальневосточному аисту Антон Сасин рассказал, что масштабное исследование проводилось с использованием квадрокоптеров при финансировании со стороны Амурского филиала WWF-Россия.

— В целом уже несколько лет подряд мы наблюдаем интенсивный рост численности как у нас в области, так и по другим регионам и частям ареала дальневосточных аистов, в том числе в Китае, Корее и Японии, – рассказал Антон Сасин. – Такая динамика, конечно же, радует и, на наш взгляд, это связано с двумя факторами: изменениями регионального климата в более влажную сторону (повторяющиеся паводки в пример), что улучшает кормовую базу для аистов, и широко поддерживаемыми мероприятиями по сохранению вида: установка опор для гнездования, работа энергетиков по решению проблемы заселения аистами ЛЭП, создание ООПТ в важных для аистов местах.

На своей личной страничке в Instagram Антон Сасин разместил информацию о том, как изменялась численность популяции дальневосточных аистов в Амурской области.

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#экология

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