В амурском Албазино стартовал новый сезон археологических раскопок

Фото: пресс-служба Петропавловск

В понедельник, 12 июля, в крепости Албазино стартовал новый сезон археологических раскопок. Работы на этом историческом объекте проводятся с 2011 года, но в прошлом, 2020 году, археологи не посещали амурскую крепость – коронавирус. К счастью, в этом году при поддержке «Петропавловска» удалось начать новый сезон археологических раскопок.

Задача экспедиции – не только организовать раскопки и изучение памятника федерального значения городища «Албазинская крепость», но и провести работы на Ангайском могильнике и близлежащей территории.

Планируется, что на протяжении двух месяцев раскопками будут заниматься более 60 человек: группа студентов и преподавателей из АмГУ под руководством профессора Андрея Забияко, специалисты из Владивостока, Благовещенска и Москвы, а также представитель штаба регионального отделения движения «Юнармия» Амурской области и 11 юнармейцев города Благовещенска. Руководит всей экспедицией Андрей Черкасов, научный консультант компании «Петропавловск».

Отметим, что «Албазинская крепость» – это один из самых узнаваемых символов Амурской области. Его изучение и изучение близлежащих памятников культуры позволяет более полно раскрыть историю освоения дальневосточного региона.

— В этом году перед нами большой фронт работ – будем исследовать сразу несколько памятников: сам острог, Ангайский могильник, а также проводить археологические разведки в окрестностях села Албазино. Несмотря на различные сложности, связанные с пандемией коронавируса, нам удалось запустить новый сезон экспедиции, и мы надеемся получить хорошие научные результаты. Я рад, что компания «Петропавловск» продолжает свою гуманитарную миссию в Амурской области и сохраняет заданный курс на поддержку значимых для региона проектов, одним из которых является и наша Албазинская экспедиция, – рассказал об экспедиции Андрей Черкасов, руководитель Албазинской экспедиции, научный консультант компании «Петропавловск».