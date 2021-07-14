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14июля
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сегодня, 08:30 2

В Амурском посёлке Магдагачи спасли кота

Пожарные сняли напуганное животное со столба

В Амурском посёлке Магдагачи спасли кота
Фото: @amurskiespasateli

Амурские пожарные порой спасают не только людей, но и помогают попавшим в беду четвероногим.

11 июля, утром, в пожарную часть № 33 посёлка Магдагачи поступило сообщение с просьбой о помощи. Местные жители заметили, что на деревянной электроопоре сидит кот, который не может спуститься вниз. Оказалось, что хвостатый, спасаясь от собак, вскарабкался на опору и застрял между изолятором и столбом.

Дежурные выехали на место: чтобы добраться до кота, специалистам пришлось использовать автомобиль, в кузов которого они установили трехколенную лестницу и достали животное, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    5 часов назад

    Столбы в заборе, а это опора

  • Бедный Йорик

    Бедный Йорик
    3 часа назад

    невероятная новость!!!

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