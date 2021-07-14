Некурящие россияне должны получить дополнительные 10 дней к отпуску

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С предложением об увеличении ежегодного отпуска на 10 дней некурящим россиянам выступил член общественной палаты России Султан Хамзаев. Он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина письмо с предложением внести соответствующие поправки в трудовой кодекс.

— Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году, – указано в обращении к премьер-министру.

В письме, которое есть в распоряжении RT, указано, что курящие сотрудники до 60 минут в день тратят на свою пагубную привычку. В году на это тратиться до 20 рабочих дней. При этом, рабочее время, потраченное на курение, оплачивается за счёт работодателя.

По мнению Султана Хамзаева позитивный пример будет мотивировать россиян отказаться от вредной для здоровья привычки.

Отметим, что зампред комитета госдумы по охране здоровья Николай Говорин считает, что «идея, в целом, правильная».

— Работодателям мы можем дать рекомендации: стимулируйте тех, кто ведёт здоровый образ жизни, алкоголь не употребляет, не курит, ну дайте ему два дня оплачиваемых к отпуску. Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная. Самому бизнесмену, работодателю должно стать выгодно, если он создаёт условия для здорового образа жизни для своих сотрудников и стимулирует их в этом плане, – сказал он.