В Благовещенске свои маршруты изменят автобусы «К» и «3»

В четверг, 15 июля, для движения транспорта будет перекрыта улица Амурской на участке между Комсомольской и Калинина. Причиной вновь стали проводимые в городе ремонтные работы. В связи с этим автобусы №3 и «К» изменят свои маршруты.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, изменённая схема маршрутов «К» и «3» будет выглядеть так: Амурская – Калинина – Горького – далее по утвержденному маршруту.

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Никита Манаков