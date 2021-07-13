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13 июля 2021, 18:15 0

В Благовещенске свои маршруты изменят автобусы «К» и «3»

Временные перемены связаны с ремонтными работами

В Благовещенске свои маршруты изменят автобусы «К» и «3»

В четверг, 15 июля, для движения транспорта будет перекрыта улица Амурской на участке между Комсомольской и Калинина. Причиной вновь стали проводимые в городе ремонтные работы. В связи с этим автобусы №3 и «К» изменят свои маршруты.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, изменённая схема маршрутов «К» и «3» будет выглядеть так:

Амурская – Калинина – Горького – далее по утвержденному маршруту.

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#дороги #транспорт

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