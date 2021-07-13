В Благовещенске свои маршруты изменят автобусы «К» и «3»
Временные перемены связаны с ремонтными работами
В четверг, 15 июля, для движения транспорта будет перекрыта улица Амурской на участке между Комсомольской и Калинина. Причиной вновь стали проводимые в городе ремонтные работы. В связи с этим автобусы №3 и «К» изменят свои маршруты.
Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, изменённая схема маршрутов «К» и «3» будет выглядеть так:
Амурская – Калинина – Горького – далее по утвержденному маршруту.
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