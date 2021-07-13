В Геленджике произошел взрыв в гостинице

В Геленджике сегодня произошло ЧП. В результате взрыва на кухне, расположенной на первом этаже гостиницы «Азария», выбило стекла и обрушились перекрытия.

— Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек, – сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек. Известно, как минимум, о пяти пострадавших. Людей достали из-под завалов и отправили в больницу.

Причиной обрушения стал взрыв газового баллона на кухне заведения.