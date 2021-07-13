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13 июля 2021, 17:55 3

В Геленджике произошел взрыв в гостинице

Обрушились перекрытия, есть пострадавшие

В Геленджике произошел взрыв в гостинице
Фото: МЧС

В Геленджике сегодня произошло ЧП. В результате взрыва на кухне, расположенной на первом этаже гостиницы «Азария», выбило стекла и обрушились перекрытия.

— Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых подразделений установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек, – сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек. Известно, как минимум, о пяти пострадавших. Людей достали из-под завалов и отправили в больницу.

Причиной обрушения стал взрыв газового баллона на кухне заведения.

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#происшествия

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    5 часов назад

    НАКАЗЫ:

    !. Принять меры к снижению цен за электро и прочую "коммуналку", но, также и транспортного налога по всем маркам авто, как минимум, вдвое;

    2. Вернуть сезонный перевод времени. Не дело, когда в Благе в 5-м часу утра позднее утро в полный рост;

    3. Льготные авиа и ж/д билеты из Благи должны быть круглый год.

    Добавляйте, товарищи.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    наказы владельцу гостиницы?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    По совместительству владельцу аквадискотеки.

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