В Амурской области увеличился темп прироста заболеваемости COVID-19
Выявлен 121 новый случай
Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении в регионе в течение суток 121 случая коронавирусной инфекции. При этом, по данным портала стопкоронавирус.рф, умерло два пациента, выздоровело 47.
— Темп прироста за последние сутки – 0,5 %. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 %), у 37 – в виде пневмонии (30 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в Роспотребнадзоре.
С момента начала пандемии в региона выявлено 25 423 случая коронавируса, из которых 23 817 закончились выздоровлением, а 316 – летальным исходом.
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