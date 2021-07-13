В Амурской области увеличился темп прироста заболеваемости COVID-19

— Темп прироста за последние сутки – 0,5 %. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 %), у 37 – в виде пневмонии (30 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в региона выявлено 25 423 случая коронавируса, из которых 23 817 закончились выздоровлением, а 316 – летальным исходом.