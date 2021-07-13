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13 июля 2021, 17:40 0

В Амурской области увеличился темп прироста заболеваемости COVID-19

Выявлен 121 новый случай

В Амурской области увеличился темп прироста заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о выявлении в регионе в течение суток 121 случая коронавирусной инфекции. При этом, по данным портала стопкоронавирус.рф, умерло два пациента, выздоровело 47.

— Темп прироста за последние сутки – 0,5 %. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 %), у 37 – в виде пневмонии (30 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %), – уточняют в Роспотребнадзоре.

С момента начала пандемии в региона выявлено 25 423 случая коронавируса, из которых 23 817 закончились выздоровлением, а 316 – летальным исходом.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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