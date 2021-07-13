Уссурийское казачье войско отметило 132-летие

Уссурийскому казачьему войску исполнилось 132 года. Его история началась с пешего батальона забайкальских и амурских казаков. Сейчас традиции предков продолжает Уссурийское войсковое казачье общество, сообщили в амурском правительстве.

В Уссурийское войсковое казачье общество входит Амурская область, Хабаровский и Приморский край, Якутия, Магаданская и Сахалинская области. Общество занимается патриотическим воспитанием молодёжи, следит за общественным порядком, охраной границ и сохраняет культуру и традиции.

— Возрождению казачьей самобытной культуры, традиций и обычаев уделяется исключительное внимание в Амурской области. С этой целью министерство оказывает поддержку казачьим обществам в форме субсидий и грантов на реализацию различных проектов. Так, в прошлом году были предоставлены субсидии на реализацию двух социально значимых проектов казачьей направленности из областного бюджета – Амурскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз казаков» «Амурское казачье войско» и Благовещенскому городскому казачьему обществу «Атаманская станица», – рассказал замминистра культуры области Евгений Пасканный.

Во время своего поздравления атаман всероссийского казачьего общества отметил, что уссурийские казаки постепенно возвращают себе те функции, которые выполняли их предки. Пожарные дружины следят за экологической и пожарной безопасностью, народные дружины за порядком, В казачьем колледже, специальных классах и детско-юношеских объединениях воспитывают в духе патриотизма молодое поколение. Казаки из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краёв вместе с управлением ФСБ охраняют границы страны.