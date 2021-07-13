Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
13 июля 2021, 17:30 1

За год 900 жителей Амурской области купили жильё в ипотеку с господдержкой

Программу продлили ещё на год

За год 900 жителей Амурской области купили жильё в ипотеку с господдержкой
Фото: pixabay.com

С 1 июля по поручению президента программу льготной ипотеки с господдержкой продлили ещё на год. С её помощью 900 амурчан улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только «Дальневосточной ипотеке». Немногим больше, чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиарда рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены, – отметил губернатор Василий Орлов.

Амурчане могут взять ипотеку по ставке до 7 процентов годовых. Некоторые банки дополнительно снижают ставки. В ВТБ процентная ставка начинается от 4,3 процента, в Сбер от 5 процентов, а в Промсвязьбанке от 5,85 процента. По условиям, максимальная сумма не должна превышать три миллиона рублей, а первый взнос составляет пятнадцать процентов.

Ещё одна ипотечная программа станет доступнее с 1 июля. Теперь в программе «Семейная ипотека» могут принимать участие семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма по ней для амурчан – шесть миллионов рублей.

— Жителям дальневосточных регионов взять «Семейную ипотеку» можно еще выгоднее. Вместо 6 процентов, ставка в ДФО не будет превышать 5 процентов, – рассказала исполняющая обязанности министра экономики Приамурья Оксана Кукшенева.

Просмотров всего: 181

#губернатор #Дальний Восток #экономика

распечатать


Общество

Уссурийское казачье войско отметило 132-летие
Коронавирус 1

Вакцину от коронавируса на Дальний Восток будут поставлять в первую очередь, сообщил Василий Орлов
Общество 4

Председатель Союза потребителей России рассказал о возможном росте цен на продукты питания этой осенью
Власть 1

В подтопленные сёла Амурской области завозят стройматериалы
Комментарии
Показать все (1)
  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    выравнять цены до Московских?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь