За год 900 жителей Амурской области купили жильё в ипотеку с господдержкой

С 1 июля по поручению президента программу льготной ипотеки с господдержкой продлили ещё на год. С её помощью 900 амурчан улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только «Дальневосточной ипотеке». Немногим больше, чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиарда рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены, – отметил губернатор Василий Орлов.

Амурчане могут взять ипотеку по ставке до 7 процентов годовых. Некоторые банки дополнительно снижают ставки. В ВТБ процентная ставка начинается от 4,3 процента, в Сбер от 5 процентов, а в Промсвязьбанке от 5,85 процента. По условиям, максимальная сумма не должна превышать три миллиона рублей, а первый взнос составляет пятнадцать процентов.

Ещё одна ипотечная программа станет доступнее с 1 июля. Теперь в программе «Семейная ипотека» могут принимать участие семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма по ней для амурчан – шесть миллионов рублей.

— Жителям дальневосточных регионов взять «Семейную ипотеку» можно еще выгоднее. Вместо 6 процентов, ставка в ДФО не будет превышать 5 процентов, – рассказала исполняющая обязанности министра экономики Приамурья Оксана Кукшенева.