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13июля
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сегодня, 16:52 1

В Амурской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Изменения вступают в силу с 15 июля

В Амурской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 13 июля, на сайте правительства Амурской области опубликовали информацию о введении новых коронавирусных ограничений. В силу они вступят с 15 июля 2021 года.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливают работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке.

Также при входе в организации общественного питания, ночные клубы и другие аналогичные объекты будет проводиться «входной» контроль температуры тела посетителей. В случае, если у гостя будет выявлена повышенная температура тела или признаки инфекционного заболевания, в посещении ему должно быть отказано.

Кроме того, вводится дистанционный режим работы (или предоставление отпуска) тем, кто не имеет законченного курса вакцинации против коронавируса. Правило коснётся:

  • лиц в возрасте старше 65 лет;
  • беременных женщин;
  • лиц, имеющих заболевания эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3-5 стадий, трансплантированные органы и ткани, злокачественные образования любой локализации.

С 15 июля приостанавливается личный приём граждан. Подать документы в госорганы можно через интернет или с помощью почты.

— Министерству социальной защиты населения необходимо организовать работу подведомственных организаций (за исключением организаций для несовершеннолетних граждан) в закрытом режиме с обеспечением смены сотрудников, которые непосредственно оказывают социальные услуги с периодичностью не чаще одного раза в две недели, – сообщили в пресс-службе амурского правительства.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    Tуман 4 дня назад

    Вася с 16 июля введёт ужесточения.

    Всё по методичке...

    https://www.amur.info/news/2021/07/09/191694

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