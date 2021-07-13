В Амурской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса

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Во вторник, 13 июля, на сайте правительства Амурской области опубликовали информацию о введении новых коронавирусных ограничений. В силу они вступят с 15 июля 2021 года.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливают работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке.

Также при входе в организации общественного питания, ночные клубы и другие аналогичные объекты будет проводиться «входной» контроль температуры тела посетителей. В случае, если у гостя будет выявлена повышенная температура тела или признаки инфекционного заболевания, в посещении ему должно быть отказано.

Кроме того, вводится дистанционный режим работы (или предоставление отпуска) тем, кто не имеет законченного курса вакцинации против коронавируса. Правило коснётся:

лиц в возрасте старше 65 лет;

беременных женщин;

лиц, имеющих заболевания эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы – хроническая болезнь почек 3-5 стадий, трансплантированные органы и ткани, злокачественные образования любой локализации.

С 15 июля приостанавливается личный приём граждан. Подать документы в госорганы можно через интернет или с помощью почты.

— Министерству социальной защиты населения необходимо организовать работу подведомственных организаций (за исключением организаций для несовершеннолетних граждан) в закрытом режиме с обеспечением смены сотрудников, которые непосредственно оказывают социальные услуги с периодичностью не чаще одного раза в две недели, – сообщили в пресс-службе амурского правительства.