Вакцину от коронавируса на Дальний Восток будут поставлять в первую очередь, сообщил Василий Орлов

В региональном правительстве рассказали о помощи, которую пообещали федеральные власти в плане поставок вакцины от коронавируса. Накануне стало известно, что в Приамурье после распоряжения Роспотребнадзора об обязательной вакцинации части работающего населения резко вырос спрос на вакцину.

— Мы сейчас развили очень хорошие темпы по вакцинации. В связи с быстрой реализацией вакцины в некоторых медицинских учреждениях сформированы листы ожидания, сейчас туда вносят всех желающих провакцинироваться, в том числе и предприятия. У нас только по Благовещенской поликлинике № 3 в лист ожидания на сегодня было внесено порядка тысячи граждан, которые желают привиться. Темпы у нас отличные, ожидаем поставки вакцины, – сообщила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

В Приамурье в общей сложности поступило свыше 186 тысяч доз вакцины, почти 88 процентов уже использовано. Вакцинировано 46,1 процента от плана. Вопрос с поставкой новых партий вакцины губернатор Амурской области Василий Орлов поднял во время заседания оперативного штаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

— Нам пообещали, что в среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Потребность дальневосточных регионов в поставках вакцины будет учтена в приоритетном порядке. Ситуация с дефицитом вакцины сегодня в подавляющем большинстве регионов, мы здесь не единственные. Вместе с тем мы попросили Минздрав России, чтобы нас в график ставили с примерным расчетом 30 000 доз вакцины сейчас и 30 000 доз еженедельно, тогда мы сможем достигнуть поставленной задачи – вакцинировать 60 процентов населения до 1 сентября, – рассказал Василий Орлов.