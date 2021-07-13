Амурские аграрии получат компенсацию за пострадавшие от паводка посевы

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Правительством Амурской области и региональным министерством сельского хозяйства проработан вопрос оказания мер поддержки. Сельхозтоваропроизводителям будет выплачена компенсация. Соответствующие обращения по данному вопросу уже направлены в правительство РФ и министерство сельского хозяйства РФ.

В период паводка уже была организована доставка концентрированных и грубых кормов в виде гуманитарной помощи для сельскохозяйственных животных в личные подсобные хозяйства граждан сёл Марково, Сергеевка, Владимировка и Усть-Ивановка.

По мере поступления заявлений от граждан на получение помощи проводится оценка соответствия категории лиц, имеющих право на получение помощи. Потеря урожая будет компенсирована овощами. Размер помощи на каждого пострадавшего при условии утраты: 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, 10 килограммов моркови, 10 килограммов свёклы. Картофель и овощи будут предоставлены осенью, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.