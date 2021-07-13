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13 июля 2021, 18:30 1

В молодёжной библиотеке Благовещенска открылась выставка керамики «Amurobotanikus плоский»

Художники презентовали художественные работы, посвящённые исключительно амурской флоре

В молодёжной библиотеке Благовещенска открылась выставка керамики «Amurobotanikus плоский»

Сегодня, 13 июля, в 15:00 в Молодёжной библиотеке им. А.П. Чехова состоялось открытие выставки-презентации проекта «Amurobotanikus плоский». Кураторы проекта – амурские художники Елена Брест и Евгения Макарова, партнёры – Амурский филиал ботанического сада-института ДВО РАН и амурское отделение союза художников России.

Проект «Amurobotanikus плоский», как говорят кураторы и само название, посвящён уникальному растительному миру Амурской области. Художественные изображения воспроизводят флору с помощью керамики и дерева исключительно в плоскости. Идея принадлежит Елене Брест, члену союза художников России.

Стартовал это своеобразный художественный эксперимент в феврале 2021 года. Над проектом работали девять художников – Елена Брест, Ольга Николайчук, Татьяна Ананьева, Елена Шипунова, Евгения Макарова, Сергей Клещёв, Елена Сотникова, Наталья Керницкая и Ольга Сергиенко.

— Выставка уникальная. Над ней работали исключительно художники-керамисты. Мне кажется, каждый участник, работая над выставкой, приобрёл что-то новое для себя, сделал шаг в развитии. Сама выставка продлится до конца июля. В таком наборе вы её больше нигде не увидите. Дальше, в августе, будет новая выставка, но её содержание я оставлю в тайне, – прокомментировала Елена Брест.

В качестве экспертов на выставку были приглашены Павел Андреевич Савинкин и Елена Ивановна Пастухова. Павел Андреевич подчеркнул женственность выставки, её нежность и лёгкость, а Елена Ивановна сделала акцент на неординарности и индивидуальности работ. Выставку можно посетить в часы работы молодёжной библиотеки им. А.П. Чехова до конца июля.

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#культура #природа #хорошие новости

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Комментарии
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  • OT

    OT
    5 часов назад

    Одни женщины и только они навалом везде-везде.Конешно чо уж там и так понятно цветочки, бабочки, "флюшки-финтифлюшки" и всякое взятое вписано, вышито, но....что-не любят эти цветочки ни пчелы, ни осы, ни шмели, и не пахнут свежестью луга не дышат. А ради чего-же об этом шумели? Да с женской осадою выставка вышла.

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