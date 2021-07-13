Менеджер МакSим объяснила, почему поклонникам не говорят правду о болезни певицы

Соколова опубликовала в Instagram пост, в котором назвала новость о сепсисе у певицы «очередным впрыском ядовитой информации». По её мнению, такие сообщения «отравляют жизнь людей негативом».

В комментариях многие поддержали менеджера МакSим, но часть пользователей встала на сторону журналистов. Они считают, что СМИ высасывают новости из пальца только потому, что представители звезды и её близкие молчат.

Одна из подписчиц заявила, что люди верят анонимным слухам, так как они косвенно подтверждаются. Она отметила, что «люди просто переживают и хотят знать правду».

У Соколовой прямо спросили, может ли она сама рассказать про лечение и состояние здоровья певицы. Маргарита объяснила, что существует врачебная тайна. И она не вправе разглашать эту информацию без разрешения родственников МакSим.

Также менеджер добавила, что правда заключается в том, что певица продолжает бороться с болезнью. По её словам, «надежда есть, и есть подвижки позитивные».

Ранее врач-пульмонолог рассказал, что, если МакSим действительно находится на аппарате ЭКМО, её лечение не может быть дешёвым. Он утверждает, что речь идёт о миллионе рублей в сутки.