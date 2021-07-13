Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:22 0

Менеджер МакSим объяснила, почему поклонникам не говорят правду о болезни певицы

Маргарита Соколова опровергла информацию о якобы начавшемся у МакSим сепсисе

Менеджер МакSим объяснила, почему поклонникам не говорят правду о болезни певицы
Фото: muzhyazheny.ru

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла сообщения СМИ о якобы начавшемся у артистки сепсисе. На своей странице в Instagram она объяснила, почему общественности не рассказывают всю правду о состоянии находящейся в коме звезды, сообщает радио «Комсомольская правда».

Соколова опубликовала в Instagram пост, в котором назвала новость о сепсисе у певицы «очередным впрыском ядовитой информации». По её мнению, такие сообщения «отравляют жизнь людей негативом».

В комментариях многие поддержали менеджера МакSим, но часть пользователей встала на сторону журналистов. Они считают, что СМИ высасывают новости из пальца только потому, что представители звезды и её близкие молчат.

Одна из подписчиц заявила, что люди верят анонимным слухам, так как они косвенно подтверждаются. Она отметила, что «люди просто переживают и хотят знать правду».

У Соколовой прямо спросили, может ли она сама рассказать про лечение и состояние здоровья певицы. Маргарита объяснила, что существует врачебная тайна. И она не вправе разглашать эту информацию без разрешения родственников МакSим.

Также менеджер добавила, что правда заключается в том, что певица продолжает бороться с болезнью. По её словам, «надежда есть, и есть подвижки позитивные».

Ранее врач-пульмонолог рассказал, что, если МакSим действительно находится на аппарате ЭКМО, её лечение не может быть дешёвым. Он утверждает, что речь идёт о миллионе рублей в сутки.

Просмотров всего: 143

#здоровье #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Дочь Дмитрия Маликова встречается со звездой хоккея
В России и мире

Телеведущая Юлия Бордовских впервые рассказала о серьёзных проблемах своих детей
В России и мире

60-летний актёр Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме
Общество 1

Больничные по уходу за ребёнком до восьми лет будут платить по новым правилам
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь