Менеджер МакSим объяснила, почему поклонникам не говорят правду о болезни певицы
Маргарита Соколова опровергла информацию о якобы начавшемся у МакSим сепсисе
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла сообщения СМИ о якобы начавшемся у артистки сепсисе. На своей странице в Instagram она объяснила, почему общественности не рассказывают всю правду о состоянии находящейся в коме звезды, сообщает радио «Комсомольская правда».
Соколова опубликовала в Instagram пост, в котором назвала новость о сепсисе у певицы «очередным впрыском ядовитой информации». По её мнению, такие сообщения «отравляют жизнь людей негативом».
В комментариях многие поддержали менеджера МакSим, но часть пользователей встала на сторону журналистов. Они считают, что СМИ высасывают новости из пальца только потому, что представители звезды и её близкие молчат.
Одна из подписчиц заявила, что люди верят анонимным слухам, так как они косвенно подтверждаются. Она отметила, что «люди просто переживают и хотят знать правду».
У Соколовой прямо спросили, может ли она сама рассказать про лечение и состояние здоровья певицы. Маргарита объяснила, что существует врачебная тайна. И она не вправе разглашать эту информацию без разрешения родственников МакSим.
Также менеджер добавила, что правда заключается в том, что певица продолжает бороться с болезнью. По её словам, «надежда есть, и есть подвижки позитивные».
Ранее врач-пульмонолог рассказал, что, если МакSим действительно находится на аппарате ЭКМО, её лечение не может быть дешёвым. Он утверждает, что речь идёт о миллионе рублей в сутки.
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