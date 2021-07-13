Сотрудник пенсионного фонда России по Челябинской области задержан при получении взятки
Заместитель управляющего отделением ПФР пытался принять более трёх миллионов рублей
Заместителя главы отделения ПФР по Челябинской области Александра Орехова задержали при получении взятки в размере более 3 миллионов рублей сотрудники правоохранительных органов, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.
По версии следствия, деньги ему были переданы от сотрудника частной охранной организации за содействие в получении контрактов на охрану отделений пенсионного фонда. В отношении задержанного следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 уголовного кодекса РФ (взятка в особо крупном размере).
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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