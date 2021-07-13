Сотрудник пенсионного фонда России по Челябинской области задержан при получении взятки

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Заместителя главы отделения ПФР по Челябинской области Александра Орехова задержали при получении взятки в размере более 3 миллионов рублей сотрудники правоохранительных органов, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По версии следствия, деньги ему были переданы от сотрудника частной охранной организации за содействие в получении контрактов на охрану отделений пенсионного фонда. В отношении задержанного следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 уголовного кодекса РФ (взятка в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#криминал #происшествия

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Виктория Большакова