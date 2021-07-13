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Алана Мамаева возмущена поведением бывшего мужа

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева сравнила его с Аршавиным

Алана Мамаева возмущена поведением бывшего мужа
Фото: kleo.ru

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева пожаловалась подписчикам в Instagram на его поведение. Алана возмущена отношением спортсмена к детям после развода, пишет Газета.ru.

Алана Мамаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала, что возмущена поведением бывшего мужа, и сравнила его с Аршавиным. По словам Аланы, недавно футболист «пьяный позвонил дочери и наговорил ей гадостей про маму». После этого девочка не хочет с ним разговаривать.

Также бывшая супруга футболиста рассказала про то, что Павел не хочет платить алименты на своего ребёнка. Мамаева сообщила, что получила предложение от его адвоката согласиться «в мирном порядке на алименты в 150 тысяч рублей». Иначе после суда она получит «прожиточный минимум в 12 тысяч, так как у футболистов не постоянные контракты».

Алана отметила, что раньше не замечала у футболиста «такой дикой жадности». Она призналась, что бывший муж заставляет её присылать ему чеки за продукты.

Павел и Алана развелись в марте этого года после информации об измене Мамаева во время сборов в Испании.

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#дети #спорт #суды #финансы

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