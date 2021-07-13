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13июля
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сегодня, 17:00 1

Авторитетные российские учёные и медики призывают вакцинироваться от COVID-19

А в пример ставят те страны, где массовые прививки помогают в борьбе с заразой

Авторитетные российские учёные и медики призывают вакцинироваться от COVID-19

К призыву активнее прививаться от коронавируса присоединяется всё больше авторитетных медиков и учёных. По их мнению, только формирование коллективного иммунитета способно остановить распространение заразы.

— Чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее мы вернёмся к привычному образу жизни. Для примера возьмём Исландию, где привилось 90 % населения, там уже сняты все ограничения, в том числе, масочный режим, – заявил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

А вот директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила, почему сегодня уже не важен уровень антител для назначения прививки.

— Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. И на сегодняшний день мы не можем сказать, какой именно уровень антител надёжно защитит от коронавируса. Антитела, которые выработались на первоначальный штамм, могут не среагировать на другие штаммы, – объяснила Драпкина.

Напомним, в Амурской области отметили рост спроса на вакцину от COVID-19. Связывают это, в том числе с объявленной обязательной вакцинацией для отдельных категорий граждан.

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 минут назад

    В поликлиниках вакцины нет! В частности в 4й городской! Вы прежде чем пропагандонов запускать, завезите вакцину, клоуны!

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