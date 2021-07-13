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13 июля 2021, 19:00 9

Франция вводит обязательную вакцинацию

С сентября вводят контроль и административное наказание

Франция вводит обязательную вакцинацию
Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки во Франции вводят обязательную вакцинацию для медицинского персонала и других профессий, сообщают Вести RU, с ссылкой на главу государства.

С 15 сентября начнут проверять, как выполняется распоряжение. Нарушителей ждёт административное наказание. С начала августа в бары, рестораны, торговые центры, поезда и самолёты будут пускать только вакцинированных с отрицательным тестом на коронавирус.

Российским и китайским вакцинам МИД Франции не доверяет. Страна попросила ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Тем не менее отменять рейсы Франция не спешит. Для русский туристов действует 14-дневный карантин, так как страна находится в «красном списке».

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#COVID 19

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    Их дело.

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Там жулья в верхах нет

  • Oksana2015

    Oksana2015
    6 часов назад

    У нас тоже так хотят

  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    ну это же Франция-там никто не возмущается вакцинации

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    У нас недавно президент Путин по телевизору выступал. Сказал, что вакцинация дело добровольное. А я ему верю. Он же не лжец там какой-то .Если сказал, значит так и будет.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Да, добровольное, если ты дома на печи лежишь целый день. Если общаешься с людьми, то обязан привиться.

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 часа назад

    Скажите, а кому жаловаться человеку, когда после укольчика живительной влаги он умрет?

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    кирюшке через апостолов)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Похоже над нестеровым ветеринарный опыт всё-таки поставили.

    Путин о вакцинации

    https://www.youtube.com/watch?v=6C8JLFOF47Y с 1:26 мин. Пжалуста

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