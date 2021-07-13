Франция вводит обязательную вакцинацию

С 15 сентября начнут проверять, как выполняется распоряжение. Нарушителей ждёт административное наказание. С начала августа в бары, рестораны, торговые центры, поезда и самолёты будут пускать только вакцинированных с отрицательным тестом на коронавирус.

Российским и китайским вакцинам МИД Франции не доверяет. Страна попросила ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Тем не менее отменять рейсы Франция не спешит. Для русский туристов действует 14-дневный карантин, так как страна находится в «красном списке».