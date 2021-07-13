В Амурской области увеличилась популяция дальневосточного аиста

Фото: @ohotaamur

В заказниках Амурской области год от года дальневосточные аисты строят всё больше новых гнёзд. Экологи считают, что частые дожди и паводки повлияли на увеличение числа рыбы в водоёмах региона, а это – основная кормовая база краснокнижных птиц.

— Самый большой прирост зафиксирован в заказнике Амурский. В прошлом году там было 41 жилое гнездо, а в этом – уже 57. В Березовском заказнике гнезд аиста стало на восемь больше – 34. Прибавилось число «домов» для пернатых и Муравьевском заказнике. В этом году там насчитали 26 жилых гнезд, – рассказали в пресс-службе управления животного мира.

Они отметили, что позитивная динамика роста популяции дальневосточных аистов наблюдается, начиная с 2018 года. При этом, паводки никак не влияют на птиц – их гнёзда находятся на высоких деревьях или специальных опорах.

По мнению специалистов, прирост популяции аистов ожидается и в будущем году.