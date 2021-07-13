Дочь Дмитрия Маликова встречается со звездой хоккея

Пара официально не объявляла о своих отношениях, но подписчики заметили, что молодые люди публикуют фотографии из одних и тех же мест и активно лайкают друг друга в соцсетях.

Во время недавнего интервью хоккеист признался, что сейчас встречается с девушкой из России, но имя своей избранницы назвать отказался.

Как пишет «СтарХит», 24-летний Кирилл Капризов уже добился немалых успехов, ему пророчат большое будущее. Известно, что за сезон спортсмен получает чуть меньше миллиона долларов. В 2020 году он подписал контракт с американским клубом и переехал в США.

Дочь Дмитрия Маликова недавно закончила МГИМО и теперь выбирает направление для профессиональной деятельности. Долгое время Стефания состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева, экс-губернатора Тульской области. Но пара неожиданно рассталась.

У Кирилла в прошлом году был роман со звездой шоу «Холостяк» Николь Сахтариди. Они даже вместе поехали в США, но вскоре разорвали отношения.