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Дочь Дмитрия Маликова встречается со звездой хоккея

Стефания Маликова отдыхает на Алтае вместе с хоккеистом Кириллом Капризовым

Дочь Дмитрия Маликова встречается со звездой хоккея
Фото: Twitter

21-летняя Стефания Маликова тщательно скрывала подробности своей личной жизни. Однако на днях внимательные поклонники фотомодели вычислили, что девушка путешествует по Алтаю вместе с хоккеистом Кириллом Капризовым, сообщает «Пятый канал».

Пара официально не объявляла о своих отношениях, но подписчики заметили, что молодые люди публикуют фотографии из одних и тех же мест и активно лайкают друг друга в соцсетях.

Во время недавнего интервью хоккеист признался, что сейчас встречается с девушкой из России, но имя своей избранницы назвать отказался.

Как пишет «СтарХит», 24-летний Кирилл Капризов уже добился немалых успехов, ему пророчат большое будущее. Известно, что за сезон спортсмен получает чуть меньше миллиона долларов. В 2020 году он подписал контракт с американским клубом и переехал в США.

Дочь Дмитрия Маликова недавно закончила МГИМО и теперь выбирает направление для профессиональной деятельности. Долгое время Стефания состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева, экс-губернатора Тульской области. Но пара неожиданно рассталась.

У Кирилла в прошлом году был роман со звездой шоу «Холостяк» Николь Сахтариди. Они даже вместе поехали в США, но вскоре разорвали отношения.

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#отдых #соцсети #спорт #шоу-бизнес

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