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13июля
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сегодня, 15:10 1

В Хэйхэ из-за COVID-19 ужесточён контроль за ввозимыми из России грузами

Власти контролируют речные пункты пропуска

В Хэйхэ из-за COVID-19 ужесточён контроль за ввозимыми из России грузами
Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

В связи ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 китайские власти ужесточили контроль за ввозимыми из России грузами на речных пунктах пропуска.

Так, в Хэйхэ, исполняющий обязанности мэра Ван Юйшэн, заявил, что сотрудники речного порта Хэйхэ должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить завоза в Китай новой коронавирусной инфекции в приграничных районах. Для этого он посоветовал соблюдать меры предосторожности и дезинфицировать грузы.

В отношении граждан РФ действует запрет проникать на китайскую территорию. При подвозе грузов они должны оставаться на судах и не сходить на китайский берег.

В уезде Сюнькэ, который входит в состав городского округа Хэйхэ, власти активно готовятся к открытию сообщения с Поярково Михайловского района Амурской области. Глава уезда Ма Сюхуэй также подчеркнула о важности закрытого цикла, чтобы не допустить завоза в Китай из России вируса COVID-19, сообщают biang.ru со ссылкой на местные СМИ.

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#COVID 19 #Китай

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    С чумным бараком никто не хочет связываться

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