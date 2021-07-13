В Хэйхэ из-за COVID-19 ужесточён контроль за ввозимыми из России грузами

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

В связи ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 китайские власти ужесточили контроль за ввозимыми из России грузами на речных пунктах пропуска.

Так, в Хэйхэ, исполняющий обязанности мэра Ван Юйшэн, заявил, что сотрудники речного порта Хэйхэ должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить завоза в Китай новой коронавирусной инфекции в приграничных районах. Для этого он посоветовал соблюдать меры предосторожности и дезинфицировать грузы.

В отношении граждан РФ действует запрет проникать на китайскую территорию. При подвозе грузов они должны оставаться на судах и не сходить на китайский берег.

В уезде Сюнькэ, который входит в состав городского округа Хэйхэ, власти активно готовятся к открытию сообщения с Поярково Михайловского района Амурской области. Глава уезда Ма Сюхуэй также подчеркнула о важности закрытого цикла, чтобы не допустить завоза в Китай из России вируса COVID-19, сообщают biang.ru со ссылкой на местные СМИ.