Председатель Союза потребителей России рассказал о возможном росте цен на продукты питания этой осенью

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Пётр Шелищ, председатель Союза потребителей России, рассказал, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости сезонных продуктов питания, но в среднем по году цены всё равно вырастут.

— Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить, – сказал Шелищ в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что этой осенью подорожать может абсолютно всё. По словам председателя Союза потребителей России, к незаменимым продуктам можно отнести макароны, крупы, сахар, масло и хлеб. Именно от этих продуктов не могут отказаться россияне, особенно с низким доходом, так как альтернативы им зачатую нет.

— Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся, – отметил Пётр Шелищ.

Отметим, что в соответствии с данными Амурстата, в регионе в мае больше всего подорожал лук, лимоны и картофель. При этом наблюдалось снижение цен на свежие помидоры, пшено и морковь.