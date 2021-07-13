Амурские военные переправили через Зею около тысячи единиц техники
Паромная переправа организована для подготовки к реконструкции Байкало-Амурской магистрали
Военнослужащие из подразделений материально-технического обеспечения организовали паромную переправу в районе посёлка Верхнезейск. С помощью понтонного парка и специальных буксирующих катеров за сутки через реку совершается не менее двух десятков рейсов и транспортируется свыше сорока машин.
В основном, через реку транспортируется строительная техника, в том числе самосвалы с грунтом для отсыпки строительных площадок. Ширина русла реки в месте переправы составляет около двух километров, сообщает телеканал «Звезда».
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