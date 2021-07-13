Сильные дожди и усиление ветра ждут Амурскую область в среду

Середину лета Приамурье встречает сильными дождями и ветром, но будем надеяться, что эти дожди отразятся на урожайном грибном сезоне!

Север области в среду ждёт переменная облачность. В Сковородине ночью температура составит +16°C… +18°C, днём +20°C… +21°C. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный. Утром – 3-6 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду, к вечеру ветер усилится и составит 5-10 метров в секунду. Вечером пойдёт дождь, видимость на дорогах составит 800 метров. Влажность – 97 %.

В Тынде – без осадков, переменная облачность. Ночью +13°C… +15°C, днём до +23°C. Утром ветер северный, 3-7 метров в секунду. Вечером восточный, 3-8 метров в секунду, с порывами.

Шимановск в среду будет во власти сильного дождя. Пасмурно, возможны грозы. В течение дня выпадет в сумме 50,5 мм осадков. Ночью – дождь, температура +20°C… +21°C. С обеда – сильный дождь, гроза. Днём +20°C, к вечеру температура повысится до +23°C. Ветер северный, северо-восточный, 3-7 метров в секунду. К вечеру повысится до 16 метров в секунду, с порывами. Весь день высокая влажность 98-99 %. Нужно быть осторожнее на дорогах, много воды, и видимость может составлять 300-600 метров.

В Свободном также пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. За день выпадет 38,2 мм осадков. Температура в течение дня составит +21°C… +24°C. Ветер утром – 2-8 метров в секунду, к вечеру до 13 метров в секунду, с порывами. Также ветер постоянно будет менять направление: утром – западный, юго-западный, южный, днём – восточный, северо-восточный, к вечеру – южный. На дорогах много воды. Влажность воздуха 96%. Видимость к вечеру составит не более 500 метров.

В Белогорске ночью +21°C… +22°C, днём до +28°C. Пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза и ветер. Ветер – южный, юго-восточный. Утром до 11 метров в секунду, днём – 3-8 метров в секунду. Вечером ветер усилится до 12 метров в секунду. Дорога влажная, плохая видимость. Влажность до 96 %.

В Зее, как и по всей области, переменная облачность, дожди с осадками в 7,2 мм. Ночью +17°C… +18°C, днём +21°C… +24°C. Днём ясно, но вечером ожидается дождь. Ветер – северный, северо-восточный, 2-5 метров в секунду. Вечером – до 11 метров в секунду.

На юге области дожди и грозы ожидаются к вечеру. Ночью в Райчихинске, Завитинске и Архаре +23°C… +25°C, днём до +32°C. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду, вечером до 11 метров в секунду. Вечером ожидается сильный дождь, гроза.

В Завитинске в течение дня возможны сухие грозы. В амурской столице, в Благовещенске, выпадет 17,7 мм осадков. Пасмурно, ожидаются сильные дожди и грозы. Ночью +22°C… +24°C, днём +23°C… +27°C. Дождь начнётся ночью, вечером – ливни. Ветер утром северо-восточный, 3-11 метров в секунду. Днём и вечером – юго-восточный, восточный, до 13 метров в секунду. Дороги мокрые, влажность воздуха до 95 %. Днём из-за ливней видимость около 400 метров.

Давление составит 741-743 мм ртутного столба. Долгота дня 16 часов 2 минуты.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.