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13июля
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сегодня, 15:20 0

Хабаровчанин потерялся в траве на пять дней

Изможденного мужчину обнаружила поисковая группа

Хабаровчанин потерялся в траве на пять дней
Фото: pixabay.com

В Хабаровске 7 июля пропал без вести 62-летний мужчина. Обнаружить его смогли только накануне вечером на окраине города, в высокой траве.

Родственники сообщили об исчезновении мужчины достаточно поздно. Только 11 июля волонтеры начали помогать в поисках пропавшего. В том районе Хабаровска, где он мог исчезнуть, работало несколько поисковых групп, пишет AmurMedia.

В итоге мужчину обнаружили в высокой траве в районе Овощесовхоза. Ему стало плохо, он не мог двигаться, на слабые крики никто не отзывался, а в высокой траве его не было видно. Пенсионер сумел продержаться пять дней без еды и воды.

— Это счастье, что нашли живым. Мы всегда надеемся, когда выходим в поиск, что человек жив. Сегодня пятые сутки, и мы понимали, что шансов мало... но человек дождался помощи и мы надеемся, что он сможет восстановиться и окрепнуть, – рассказали волонтеры из поискового отряда «Лига Спас».

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