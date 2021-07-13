Хабаровчанин потерялся в траве на пять дней

В Хабаровске 7 июля пропал без вести 62-летний мужчина. Обнаружить его смогли только накануне вечером на окраине города, в высокой траве.

Родственники сообщили об исчезновении мужчины достаточно поздно. Только 11 июля волонтеры начали помогать в поисках пропавшего. В том районе Хабаровска, где он мог исчезнуть, работало несколько поисковых групп, пишет AmurMedia.

В итоге мужчину обнаружили в высокой траве в районе Овощесовхоза. Ему стало плохо, он не мог двигаться, на слабые крики никто не отзывался, а в высокой траве его не было видно. Пенсионер сумел продержаться пять дней без еды и воды.

— Это счастье, что нашли живым. Мы всегда надеемся, когда выходим в поиск, что человек жив. Сегодня пятые сутки, и мы понимали, что шансов мало... но человек дождался помощи и мы надеемся, что он сможет восстановиться и окрепнуть, – рассказали волонтеры из поискового отряда «Лига Спас».