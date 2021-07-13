Приморец собирал устройство для глушения рыбы и чуть не взорвал многоэтажку

В многоэтажном жилом доме в городе Фокино Приморского края сегодня прогремел взрыв. Ударная волна вышибла дверь в квартире, выбила стёкла в подъезде. Пострадавшего хозяина квартиры доставили сначала в больницу, а затем – в полицию.

— 36-летний хозяин квартиры в результате инцидента получил незначительные телесные повреждения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Останки устройства для глушения рыбы, считающегося орудием браконьерского лова и самодельным взрывным устройством, изъяты спецслужбами. Из чего конкретно делал устройство рыбак, не уточняется.