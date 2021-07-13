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13июля
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сегодня, 15:00 1

Приморец собирал устройство для глушения рыбы и чуть не взорвал многоэтажку

Инцидент произошёл в городе Фокино

Приморец собирал устройство для глушения рыбы и чуть не взорвал многоэтажку
Фото: primorye_online

В многоэтажном жилом доме в городе Фокино Приморского края сегодня прогремел взрыв. Ударная волна вышибла дверь в квартире, выбила стёкла в подъезде. Пострадавшего хозяина квартиры доставили сначала в больницу, а затем – в полицию.

— 36-летний хозяин квартиры в результате инцидента получил незначительные телесные повреждения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Останки устройства для глушения рыбы, считающегося орудием браконьерского лова и самодельным взрывным устройством, изъяты спецслужбами. Из чего конкретно делал устройство рыбак, не уточняется.

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    а чо прикольно хотел глушить рыбу а взлетели соседи - так кто из моего дома рыбалкой увлекается ?

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