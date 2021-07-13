В Амурской области зацвели лотосы

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Сегодня, 13 июля, в пресс-службе администрации посёлка Прогресс рассказали, что в близлежащем техническом водоёме ГРЭС зацвели лотосы.

— Каждое лето жители и гости посёлка Прогресс приходят на береговую линию Дамбы, чтобы полюбоваться удивительными, красивыми и таинственными цветами – лотосами. Цветение экзотических для нашего региона растений начинается в середине-конце июля и длится около месяца, – рассказали в администрации рабочего посёлка.

Там попросили гостей и жителей Прогресса не срывать лотосы, так как эти водные цветы занесены в Красную книгу России.

Под фотографиями цветущих лотосов амурчане оставляют восторженные комментарии:

«Красота!!! Надо там побывать»; «Красота!!! Надо сфоткаться».