Ещё в одном селе Амурской области появится спортивная площадка

По программе инициативного бюджетирования в селе Виноградовка Бурейского района построят спортивную площадку. Новый объект появится к октябрю и обойдётся в 1,6 миллиона рублей, рассказали в администрации Бурейского района.

Спортивная площадка станет первым объектом, который появится в Виноградовке по программе инициативного бюджетирования.

— Здесь появятся тренажёры, лавочки, урны, песочница и баскетбольные кольца, – уточнили в администрации района.

Программа инициативного бюджетирования развивается, сейчас на некоторые объекты уделяют до двух миллионов рублей. Деньги можно потратить на благоустройство дворов, игровые площадки, спортивные объекты, облагородить места захоронения и культурного наследия, а также обновить объекты водоснабжения и водоотведения. Также по новым правилам в этом году могут участвовать не только сёла, но и посёлки, и подавать сразу несколько проектов. Денежный вклад населения снизили с трёх процентов до одного.