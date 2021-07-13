На севере Индии более 60 человек погибли из-за ударов молний

На север Индии в минувшие выходные обрушились дожди с грозами. 11 июля в штате Уттар-Прадеш молнии унесли жизни 41 человека. По информации СМИ, инциденты, в основном, происходили в сельской местности.

В штате Раджхастан погибли 11 туристов во время посещения старинного дворцового комплекса. Молния ударила в смотровую башню крепости, когда люди делали селфи. Также ещё девять человек погибли в тот же день в других местах штата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших и пострадавшим от ударов молний будет выплачена денежная компенсация.