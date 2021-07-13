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13июля
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сегодня, 13:45 0

На севере Индии более 60 человек погибли из-за ударов молний

Семьям погибших и пострадавших из-за молний будет выплачена денежная компенсация

На севере Индии более 60 человек погибли из-за ударов молний
Фото: today.kg

11 июля более 60 человек погибли на севере Индии из-за ударов молний. Жертвами стихии стали в том числе 11 человек, которые делали селфи при посещении средневекового дворца рядом с Джайпуром, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал NDTV.

На север Индии в минувшие выходные обрушились дожди с грозами. 11 июля в штате Уттар-Прадеш молнии унесли жизни 41 человека. По информации СМИ, инциденты, в основном, происходили в сельской местности.

В штате Раджхастан погибли 11 туристов во время посещения старинного дворцового комплекса. Молния ударила в смотровую башню крепости, когда люди делали селфи. Также ещё девять человек погибли в тот же день в других местах штата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что семьям погибших и пострадавшим от ударов молний будет выплачена денежная компенсация.

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#природа #происшествия

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