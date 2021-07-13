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В Благовещенске нашли мужчину, который спас тонущего ребёнка

Мама мальчика благодарит благовещенца за героический поступок

В Благовещенске нашли мужчину, который спас тонущего ребёнка

Обновлено: 13:50

Вчера на благовещенской набережной произошла трагедия – двое подростков без взрослых отправились купаться в Амуре (что категорически запрещено) и стали тонуть. В итоге одного из ребят так и не нашли, второго – 2008 года рождения – чудом удалось спасти. Теперь Татьяна, мама мальчика, хочет найти человека, который спас её сына, чтобы лично поблагодарить его.

— Хочу выразить огромнейшую благодарность мужчине, спасшему вчера моего тонущего ребёнка на Амуре. Спасибо вам огромное, что спасли моего сына! Страшно вспоминать, а тем более думать о произошедшем. Вы – настоящий герой, я всю жизнь вам буду благодарна! – передаёт слова благодарности Татьяна.

Сам мальчик сейчас в порядке, но пока ещё остаётся под наблюдением врачей:

— Уже слава богу чувствует себя нормально. Сейчас находится в больнице. Ещё дней 7-10 будет находиться на лечении, так как был продолжительное время без кислорода, – рассказала нам Татьяна.

Если вам известно что-либо о мужчине, спасшем ребёнка, вы можете сообщить об этом самой Татьяне по телефону +7 963 846-70-00 или в редакцию ИА «Амур.инфо» +7 (914) 594-66-25

Напомним, сейчас прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели второго мальчика.

Благодаря подписчикам Амур.инфо в Instagram героя удалось быстро найти – мужчину, спасшего ребенка, зовут Максим. Читатели подсказали, что вчера на местном телевидении вышел сюжет, в котором показали героя и его напарника. Редакция «Амур.инфо» передала контакт Максима маме спасенного подростка.

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#дети #происшествия

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