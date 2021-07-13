Телеведущая Юлия Бордовских впервые рассказала о серьёзных проблемах своих детей

Юлия Бордовских называет годы жизни в США настоящим ужасом. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» она рассказала, что сначала тяжело заболела её дочь Маруся – девочка довела себя до анорексии и год лежала в клинике. А потом сын Фёдор грозился покончить с собой.

По словам телеведущей, в то время она «прошла круги ада» и разрывалась между детьми. Врачи диагностировали её сыну синдром дефицита внимания. Юлия призналась, что из-за его импульсивного поведения они закрывали балконы на ключ, так как он грозился выпрыгнуть.

Дочь Юлии благополучно прошла лечение и смогла вернуться к нормальной жизни. Благодаря пройденной терапии телеведущая осознала, что Маруся хотела обратить на себя внимание, так как росла без отца и была очень привязана к матери.

Когда дети справились с проблемами, сама Юлия пережила сложный период. В 2019 году Бордовских развелась с мужем Алексеем Кравцовым после 12 лет совместной жизни. Супруги производили впечатление образцовой семьи, но эта идиллия была обманчивой.