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сегодня, 13:04 0

Телеведущая Юлия Бордовских впервые рассказала о серьёзных проблемах своих детей

Юлия Бордовских призналась, что её дочь год лежала в клинике из-за анорексии

Телеведущая Юлия Бордовских впервые рассказала о серьёзных проблемах своих детей
Фото: Яндекс.Дзен

Юлия Бордовских много лет назад уехала в Майами. Вместе с ней отправились и дети: дочь Маруся и сын Фёдор. В интервью Ксении Собчак телеведущая рассказала, что в Америке её дети серьёзно заболели, пишет «Комсомольская правда».

Юлия Бордовских называет годы жизни в США настоящим ужасом. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» она рассказала, что сначала тяжело заболела её дочь Маруся – девочка довела себя до анорексии и год лежала в клинике. А потом сын Фёдор грозился покончить с собой.

По словам телеведущей, в то время она «прошла круги ада» и разрывалась между детьми. Врачи диагностировали её сыну синдром дефицита внимания. Юлия призналась, что из-за его импульсивного поведения они закрывали балконы на ключ, так как он грозился выпрыгнуть.

Дочь Юлии благополучно прошла лечение и смогла вернуться к нормальной жизни. Благодаря пройденной терапии телеведущая осознала, что Маруся хотела обратить на себя внимание, так как росла без отца и была очень привязана к матери.

Когда дети справились с проблемами, сама Юлия пережила сложный период. В 2019 году Бордовских развелась с мужем Алексеем Кравцовым после 12 лет совместной жизни. Супруги производили впечатление образцовой семьи, но эта идиллия была обманчивой.

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#дети #здоровье #шоу-бизнес

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