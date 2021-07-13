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13июля
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сегодня, 12:45 1

В Благовещенске запустили опрос по работе общественного транспорта

В городе появится новая схема движения автобусов

В Благовещенске запустили опрос по работе общественного транспорта
Фото: admblag.ru

Организация «Строй Инвест Проект М», которая разрабатывает документацию для схемы общественного транспорта в Благовещенске, запустила опрос. Горожан просят ответить на 16 вопросов о работе городских автобусов, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Организация собрала вопросы, которые помогут сделать общественный транспорт удобным для всех. Опрос состоит из 16 вопросов об уровне комфорта, востребованности, удобстве остановок, стоимости билета и безопасности.

— Наша цель – собрать мнения самых разных групп жителей, чтобы понять, как сделать общественный транспорт удобным для максимального числа благовещенцев. Прохождение опроса займет не дольше 5 минут, – сообщили в подрядной организации.

На основе составленной документации в Благовещенске появится новая схема движения общественного транспорта. Обещают, что новые маршруты станут удобными не только для пассажиров, но и для перевозчиков.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (1)
  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    понятно что запустила,а где ссылка на опрос?

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