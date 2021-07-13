В Благовещенске запустили опрос по работе общественного транспорта

Организация «Строй Инвест Проект М», которая разрабатывает документацию для схемы общественного транспорта в Благовещенске, запустила опрос. Горожан просят ответить на 16 вопросов о работе городских автобусов, сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Организация собрала вопросы, которые помогут сделать общественный транспорт удобным для всех. Опрос состоит из 16 вопросов об уровне комфорта, востребованности, удобстве остановок, стоимости билета и безопасности.

— Наша цель – собрать мнения самых разных групп жителей, чтобы понять, как сделать общественный транспорт удобным для максимального числа благовещенцев. Прохождение опроса займет не дольше 5 минут, – сообщили в подрядной организации.

На основе составленной документации в Благовещенске появится новая схема движения общественного транспорта. Обещают, что новые маршруты станут удобными не только для пассажиров, но и для перевозчиков.