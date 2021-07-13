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сегодня, 12:15 0

В посёлке Февральск Амурской области открыли стрельбу

Неизвестные открыли огонь из неустановленного оружия, один человек пострадал

В посёлке Февральск Амурской области открыли стрельбу
Фото: pixabay.com

Инцидент со стрельбой случился во время отдыха на реке Селемджа в Феральске. Как сообщают местные жители, выстрелили из небоевого оружия, предположительно – травматического. Пострадала девушка. Её жизни ничего не угрожает, степень вреда здоровью уточняется.

— В отдел полиции Селемджинского района поступило сообщение из медучреждения, о том, что к ним обратилась девушка 26 лет с ранением. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства события, – сообщили в пресс-службе управления МВД Амурской области.

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#криминал #происшествия

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