В Благовещенске ищут волонтёров для работы в call-центрах поликлиник
В области продолжается акция «Мы Вместе»
В рамках акции «Мы Вместе» в Благовещенске ищут волонтёров для работы в поликлиниках города. В обязанности помощников входит обзвон пациентов по анкетам, рассказали в отделе молодёжной политики города.
Акция «Мы Вместе» – это возможность помочь пожилым, маломобильных людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся. Благовещенцы могут помочь в поликлиниках города. Волонтёрам предоставят анкеты, по которым нужно будет обзванивать пациентов.
Куда обратиться?
На все вопросы ответят по телефонам: 8 (4162) 49-48-54; 8 (914) 590-82-26.
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