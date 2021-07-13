В Благовещенске ищут волонтёров для работы в call-центрах поликлиник

В рамках акции «Мы Вместе» в Благовещенске ищут волонтёров для работы в поликлиниках города. В обязанности помощников входит обзвон пациентов по анкетам, рассказали в отделе молодёжной политики города.

Акция «Мы Вместе» – это возможность помочь пожилым, маломобильных людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся. Благовещенцы могут помочь в поликлиниках города. Волонтёрам предоставят анкеты, по которым нужно будет обзванивать пациентов. Куда обратиться? На все вопросы ответят по телефонам: 8 (4162) 49-48-54; 8 (914) 590-82-26.

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Илона Зарецкая