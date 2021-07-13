Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 1

В Благовещенске ищут волонтёров для работы в call-центрах поликлиник

В области продолжается акция «Мы Вместе»

В Благовещенске ищут волонтёров для работы в call-центрах поликлиник
Фото: pixabay.com

В рамках акции «Мы Вместе» в Благовещенске ищут волонтёров для работы в поликлиниках города. В обязанности помощников входит обзвон пациентов по анкетам, рассказали в отделе молодёжной политики города.

Акция «Мы Вместе» – это возможность помочь пожилым, маломобильных людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений и другим нуждающимся. Благовещенцы могут помочь в поликлиниках города. Волонтёрам предоставят анкеты, по которым нужно будет обзванивать пациентов.

Куда обратиться?

На все вопросы ответят по телефонам: 8 (4162) 49-48-54; 8 (914) 590-82-26.

Просмотров всего: 320

#медицина #помощь

распечатать


Коронавирус 26

В Амурской области растёт потребность в вакцине от коронавируса

Коронавирус 3

В Амурской области в полтора раза превышен эпидпорог по ОРВИ
Коронавирус 4

В Амурской области выявили 109 случаев коронавируса за сутки
Власть

Амурское правительство рекомендует крупным компаниям сотрудничать с центром поддержки одаренных детей
Комментарии
Показать все (1)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Нацпроект "Здравоохранение" (выделено/освоено более 3 триллионов рублей) в действии - в поликлиники требуются волонтеры! Видимо, восточной "провинции" не досталось финансирования...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь