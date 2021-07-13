В Тынде после жалоб в соцсетях уволили директора муниципального предприятия

Амурский ЦУР сообщает об увольнении директора муниципального предприятия «Тында». Предприятие обслуживало общежитие, и на его работу поступало слишком много жалоб в социальных сетях.

Комментарии с критикой работы организации и просьбами проверить её штат зафиксировала система «Инцидент Менеджмент», специалисты ЦУР Амурской области передали их в администрацию Тынды.

После этого на предприятии началась проверка. Первым её итогом стало увольнение директора.

— Мы расторгли трудовой договор по статье 278.2 ТК РФ. Помимо мониторинга жалоб жителей в социальных сетях, администрация постоянно ведёт оценку эффективности работы руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций. Нам важно, чтобы на благо города работали люди, заинтересованные в его развитии, – заявила мэр Тынды Марина Михайлова.

— Благодаря системе «Инцидент-Менеджмент» ЦУР не только фиксирует жалобы на конкретные проблемы, например, на некачественное благоустройство или некачественно выполненные работы, но и осуществляет аналитику первопричин возникновения этих жалоб. Пример из Тынды указал на системные управленческие недоработки конкретных руководителей, – подчеркнул руководитель ЦУР Амурской области Дмитрий Тупиков.