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13июля
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сегодня, 13:00 4

В Тынде после жалоб в соцсетях уволили директора муниципального предприятия

Жалобы собрал и проанализировал Центр управления регионом

В Тынде после жалоб в соцсетях уволили директора муниципального предприятия
Фото: pixabay.com

Амурский ЦУР сообщает об увольнении директора муниципального предприятия «Тында». Предприятие обслуживало общежитие, и на его работу поступало слишком много жалоб в социальных сетях.

Комментарии с критикой работы организации и просьбами проверить её штат зафиксировала система «Инцидент Менеджмент», специалисты ЦУР Амурской области передали их в администрацию Тынды.

После этого на предприятии началась проверка. Первым её итогом стало увольнение директора.

— Мы расторгли трудовой договор по статье 278.2 ТК РФ. Помимо мониторинга жалоб жителей в социальных сетях, администрация постоянно ведёт оценку эффективности работы руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций. Нам важно, чтобы на благо города работали люди, заинтересованные в его развитии, – заявила мэр Тынды Марина Михайлова.

— Благодаря системе «Инцидент-Менеджмент» ЦУР не только фиксирует жалобы на конкретные проблемы, например, на некачественное благоустройство или некачественно выполненные работы, но и осуществляет аналитику первопричин возникновения этих жалоб. Пример из Тынды указал на системные управленческие недоработки конкретных руководителей, – подчеркнул руководитель ЦУР Амурской области Дмитрий Тупиков.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Чем занималось руководство г. Тында? Для работы с обращениями граждан нужен какой то центр?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Теперь можно сослаться на какой то ЦУР? Это законно?

  • fon

    fon
    2 часа назад

    Зри в корень. (с)

    А с жалобами что? Кому легче стало от увольнения руководителя?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    Гляди-ка какая послушная стала... какие то непонятные из центра уже диктуют, кто в муниципалах им не нра))) вот те и бунтарка с чайнкиами и теливизирами))) оказывается все на привязи и в намордниках)))

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