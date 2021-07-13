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сегодня, 12:30 9

Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели мальчика на Амуре

По факту исчезновения ребёнка проводится проверка

Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели мальчика на Амуре

Вчера, 12 июля, около 14:00 на реке Амур в районе стадиона утонул подросток 2008 года рождения. Второго мальчика удалось спасти. Дети купались в реке без присмотра взрослых.

Как сообщает пресс-служба благовещенской прокуратуры, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Также прокураторе предстоит проверить исполнение законодательства в рамках безопасности на воде и оставления несовершеннолетних без взрослых. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Родители значит виноваты, оставили несовершеннолетних в опасности. А то что у нас нет безопасного места для купания это значит нормально! Виновата наша администрация, в том что не оборудовала место для безопасного купания детей. Дети , да и сам прокурор, когда был маленьким, всегда бегали на речку купаться! А вот то что взрослые не удосужились организовать безопасное купание для детей - это правда.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    мальчик виноват зачем два раз нырял а вынырнуль 1 раза

  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    Ольга1972, поддерживаю! всегда дети в жару кучковались у воды, кто-то у колонки, кто-то на речке. Но в современном мире это все должно быть хоть как-то более безопасно. Уж в большом городе, где 50% границы города- это река, можно организовать дежурство спасателей и наличие средств спасения на набережной. Ужасно думать об этом, горько очень.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    3 часа назад

    да в городе пляжа нет вот и кучкуется народ на диких пляжах Там же и тонет

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    Ольга1972, да, точно, именно мэр виноват в наводнении, которое нанесло кучу песка и мусора, сделало воду мутной и опасной. Именно мэр забрал у родителей двух подростков, привел их к опасной реке и заставил нырять. Какую ересь вы несёте...

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    Мизантроп со стажем 1 час назад

    Ольга1972, да, точно, именно мэр виноват в наводнении, которое нанесло кучу песка и мусора, сделало воду мутной и опасной. Именно мэр забрал у родителей двух подростков, привел их к опасной реке и заставил нырять. Какую ересь вы несёте... -мизантроп а где у нас пляж в городе ?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Ольга1972

    Что за маргарин у вас в голове...

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Allenga

    Еще один. Может за каждым мальчиком и девочкой спасателя прикрепить?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    Авантыч 43 минуты назад

    Allenga

    Еще один. Может за каждым мальчиком и девочкой спасателя прикрепить? - 1. Оборудовать пляж доступный не 30 км за городом 2. Установить спасательный пост из 3 /4 чел 3. Штрафовать всех кто не на плящже купается

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