Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели мальчика на Амуре
По факту исчезновения ребёнка проводится проверка
Вчера, 12 июля, около 14:00 на реке Амур в районе стадиона утонул подросток 2008 года рождения. Второго мальчика удалось спасти. Дети купались в реке без присмотра взрослых.
Как сообщает пресс-служба благовещенской прокуратуры, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Также прокураторе предстоит проверить исполнение законодательства в рамках безопасности на воде и оставления несовершеннолетних без взрослых. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
По факту происшествия организована доследственная проверка.
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