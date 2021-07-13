Прокуратура Благовещенска выясняет обстоятельства гибели мальчика на Амуре

Как сообщает пресс-служба благовещенской прокуратуры, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. Также прокураторе предстоит проверить исполнение законодательства в рамках безопасности на воде и оставления несовершеннолетних без взрослых. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

По факту происшествия организована доследственная проверка.