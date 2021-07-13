В Хабаровском крае офицер и предприниматель из Амурской области похитили строительную технику на 80 миллионов

Главная военная прокуратура нашла фиктивный договор аренды строительной техники между строительной структурой Минобороны и коммерческим предприятием из Амурской области. Как считают правоохранители, на основании этого документа у государства похитили двадцать четыре единицы строительной техники общей стоимостью около восьмидесяти миллионов рублей.

По материалам проверки в отношении директора регионального филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» и руководителя одной из коммерческих организаций Амурской области возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

В настоящее время выясняются и документируются обстоятельства произошедшего, сообщает Главная военная прокуратура России.