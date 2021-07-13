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13июля
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сегодня, 12:00 0

В Хабаровском крае офицер и предприниматель из Амурской области похитили строительную технику на 80 миллионов

Преступление обнаружила главная военная прокуратура

В Хабаровском крае офицер и предприниматель из Амурской области похитили строительную технику на 80 миллионов
Фото: pixabay.com

Главная военная прокуратура нашла фиктивный договор аренды строительной техники между строительной структурой Минобороны и коммерческим предприятием из Амурской области. Как считают правоохранители, на основании этого документа у государства похитили двадцать четыре единицы строительной техники общей стоимостью около восьмидесяти миллионов рублей.

По материалам проверки в отношении директора регионального филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» и руководителя одной из коммерческих организаций Амурской области возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество».

В настоящее время выясняются и документируются обстоятельства произошедшего, сообщает Главная военная прокуратура России.

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#армия #криминал #происшествия

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