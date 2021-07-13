Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14июля
Предыдущая новость Следующая новость
13 июля 2021, 18:00 13

Вячеслав Логинов стал кандидатом в депутаты Госдумы

Председатель амурского заксобрания подал документы в избирком

Вячеслав Логинов стал кандидатом в депутаты Госдумы
Фото: amur.er.ru

Председатель Законодательного собрания Амурской области, лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Логинов подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ.

— Амурская земля – это моя Родина. И я знаю все существующие в регионе проблемы – о них рассказывают сами жители во время встреч в территориях. Обратная связь идёт отовсюду. Но самое важное – люди поддерживают предлагаемые решения в части той или иной проблемы, где-то даже сами подсказывают, как лучше сделать, потому что доверяют, поддерживают. И это особенно ценно, поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах федерального уровня, – сказал Вячеслав Логинов.

Кандидатура Логинова была одобрена в ходе партийного съезда в Москве. Региональный избирком уже получил от него все необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.

Просмотров всего: 466

#выборы #заксобрание

распечатать


Власть 7

Кого в Амурской области «Единая Россия» выдвинула в Заксобрание?

Общество

На благоустройство дворов в Белогорске выделили 15 миллионов рублей
Власть 29

Василий Орлов возглавил список кандидатов в амурский парламент от «Единой России»
Власть 9

Избран новый глава Циолковского
Комментарии
Показать все (13)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    а что другие партии?

  • КоВВ

    КоВВ
    6 часов назад

    Товарисчь не покладая рук просиживая штаны в облсобрании улячшал денно и нощно жизть амурчан, и это почуствовл на себе каждый из нас! Пущай поработает в думе на благо всех россиян в в составе вЕдра. Возраст пенсионный дальше надо поднимать, да мало ли какие наметки в жизнь претворять, чтоб гражданам жизнь медом не казалась!

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Разве за данные заслуги при союзе с полной конфискацией на Колыму не отправляли?

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Это человека не касается. Это касается только электорат. Я человек.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    6 часов назад

    Не слышал и главное не видел ни самого Логинова, ни результатов его работы. Не поддерживаю, не доверяю.

  • uslon

    uslon
    5 часов назад

    НАКАЗЫ:

    !. Принять меры к снижению цен за электро и прочую "коммуналку", но, также и транспортного налога по всем маркам авто как минимум вдвое;

    2. Вернуть сезонный перевод времени. Не дело, когда в Благе в 5-м часу утра позднее утро в полный рост;

    3. Льготные авиа и ж/д билеты из Благи должны быть круглый год.

    Добавляйте, товарищи.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Что бы такое доверие от Масквы получить немало пакостей местному народу нужно пропихнуть беспринципным обобрямс

    Только такие там и нужны.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    uslon, транспортный налог 2000 руб. в год - это много по-твоему?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    очередь бегунов из области растёт

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    oenesterov 38 минут назад

    Особое "удовольствие" получаешь от отсутствия нормальных дорог. А факт взимания налога не означает использование его по назначению для налогоплательщика)

    Попугаи сидят по шесткам и год за годом одно и то же повторяют.

  • Nifashev

    Nifashev
    1 час назад

    Альберт Аркадьевич Кривченко, после своего губернаторства, остался в Амурской области. Крестьянствовал... И ушёл в мир иной тоже здесь. Наверное, последний НАСТОЯЩИЙ патриот Амурской области. За что ему глубокое уважение и прощение всех ошибок.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Посмотрел размер транспортного налога по соседям в ДФО. В Приморье -1183, ЕАО-1850, Хабаровск - 2080 руб.. )))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    oenesterov, расскажите пожалуйста как космические корабли бороздят просторы большого театра.

Показать все (13)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь