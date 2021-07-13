Вячеслав Логинов стал кандидатом в депутаты Госдумы

Председатель Законодательного собрания Амурской области, лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Логинов подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ.

— Амурская земля – это моя Родина. И я знаю все существующие в регионе проблемы – о них рассказывают сами жители во время встреч в территориях. Обратная связь идёт отовсюду. Но самое важное – люди поддерживают предлагаемые решения в части той или иной проблемы, где-то даже сами подсказывают, как лучше сделать, потому что доверяют, поддерживают. И это особенно ценно, поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах федерального уровня, – сказал Вячеслав Логинов.

Кандидатура Логинова была одобрена в ходе партийного съезда в Москве. Региональный избирком уже получил от него все необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.