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сегодня, 11:28 0

60-летний актёр Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме

Полгода назад Олег Меньшиков едва не умер во время операции

60-летний актёр Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме
Фото: obiografii.ru

Актёр Олег Меньшиков полгода назад лёг в больницу на операцию, в ходе которой у него возникли серьёзные проблемы с сердцем. В недавнем интервью Олег Меньшиков рассказал, что был близок к смерти и неделю находился в коме, но врачам удалось его спасти, пишет «СтарХит».

В интервью Светлане Бондарчук на YouTube Меньшиков рассказал, что полгода назад неделю лежал в коме. По его словам, об этом никто не знает, кроме жены Анастасии и его близких.

Тогда артист лёг на плановую операцию, «но на операционном столе что-то пошло не так». У Меньшикова упало давление и остановилось сердце. Состояние актёра было настолько тяжёлым, что врачи готовили его жену к худшему.

К счастью, медики смогли его спасти. Сейчас Олег Евгеньевич благодарит врачей, которые смогли вытащить его с того света.

Меньшиков признался, что, находясь в коме, «не видел никаких тоннелей и света в конце них». Он лишь помнит, что «был в космосе, на каком-то корабле», а также на «каком-то спектакле с убийствами».

60-летний актёр отметил, что это событие кардинально поменяло его жизнь. По словам Меньшикова, после комы у него произошёл какой-то сдвиг, он стал иначе смотреть на всё.

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#здоровье #шоу-бизнес

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