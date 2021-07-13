Юрий Трутнев проверит ход ликвидации последствий паводка в Амурской области

14 июля зампред российского правительства и полномочный представитель президента на ДФО Юрий Трутнев прибывает к нам в регион. Главная тема визита – прошедший паводок и его последствия.

— В ряде населённых пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочёты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат – у нас нет такой ситуации, как в 2013 году, – отметил Юрий Трутнев, побывав накануне в подтопленном Хабаровском крае, куда спустился гребень паводка.

Амурские власти отмечают, что новые дамбы начнут строить в следующем году в трёх населённых пунктах: Усть-Ивановке, Владимировке и Гродеково. На защитные сооружения потребуется свыше 5 миллиардов рублей.

Проверит Юрий Трутнев и процесс выплат подтопленцам.

— Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населённому пункту. Задача федеральной власти – помочь регионам, чтобы всё это не легло на местные бюджеты, – отметил полпред.