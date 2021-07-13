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13июля
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сегодня, 11:30 5

Юрий Трутнев проверит ход ликвидации последствий паводка в Амурской области

В регион полпред прибудет завтра

Юрий Трутнев проверит ход ликвидации последствий паводка в Амурской области
Фото: amurobl.ru

14 июля зампред российского правительства и полномочный представитель президента на ДФО Юрий Трутнев прибывает к нам в регион. Главная тема визита – прошедший паводок и его последствия.

— В ряде населённых пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочёты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат – у нас нет такой ситуации, как в 2013 году, – отметил Юрий Трутнев, побывав накануне в подтопленном Хабаровском крае, куда спустился гребень паводка.

Амурские власти отмечают, что новые дамбы начнут строить в следующем году в трёх населённых пунктах: Усть-Ивановке, Владимировке и Гродеково. На защитные сооружения потребуется свыше 5 миллиардов рублей.

Проверит Юрий Трутнев и процесс выплат подтопленцам.

— Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населённому пункту. Задача федеральной власти – помочь регионам, чтобы всё это не легло на местные бюджеты, – отметил полпред.

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#большая вода #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Продам вазелин. Дорого. Самовывоз.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А Китай дамбы после 2013 года начал строить и у них на это ушло 7 лет. Но мы страна могучая, начнем через год, если не забудем, построим за два, если денег хватит.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    кормить за счёт областного бюджета будут?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Что может понимать дзюдоист и бывший бандюган-рэкетир в паводках?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Диванный аналитик, а сейчас именно такие в цене. Как говорится, скажи кто твои губернаторы и я скажу кто ты.

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